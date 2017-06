Leonardo: al via collaborazione con BAE Systems

Daniela La Cava 29 giugno 2017 - 08:00

MILANO (Finanza.com)

Leonardo e BAE Systems hanno annunciato una collaborazione nel settore del munizionamento guidato di precisione per offrire agli Stati Uniti e alle forze militari alleate una gamma di munizioni avanzate, efficaci ed efficienti, per sistemi d’arma di grosso calibro. L’iniziativa, si legge in un comunicato congiunto, riguarda diverse versioni della famiglia di munizioni guidate di precisione “Vulcano”, sviluppata da Leonardo. Munizioni che verranno offerte per un’ampia varietà di sistemi d’arma.