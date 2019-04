Leonardo, accordo a Hong Kong per la tecnologia di gestione dei bagagli

Valeria Panigada 23 aprile 2019 - 15:50

MILANO (Finanza.com)

Latecnologia di smistamento bagagli di Leonardo è stata scelta per il Terminal 1 dell'aeroporto internazionale di Hong Kong, il quinto scalo più trafficato al mondo. Nel 2018 l’hub asiatico ha servito oltre 74,7 milioni di passeggeri diretti verso 220 destinazioni, guadagnandosi un'eccellente reputazione nella riconsegna dei bagagli e aggiudicandosi importanti riconoscimenti. Leonardo fornirà per il Terminal 1 quattro smistatrici crossbelt MBHS, 18 induzioni e 14 stazioni di lettura di codici a barre con capacità di identificazione a radio frequenza. Il gruppo inoltre integrerà il nuovo progetto con i sistemi IT già esistenti nell’aeroporto, garantendo la continuità dei servizi.