Leonardo: a Moretti buonuscita da oltre 9 milioni di euro

Luca Fiore 19 maggio 2017 - 11:26

MILANO (Finanza.com)

Nell’ambito della cessazione del rapporto di lavoro con Mauro Moretti, Leonardo ha emesso una nota per precisare che il Cda della società “ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’attribuzione all’Ing. Moretti di un’indennità compensativa e risarcitoria pari a Euro 9.262.000,00 oltre alle competenze di fine rapporto e di quanto spettante in relazione ai diritti maturati nell’ambito della partecipazione ai piani di incentivazione a breve e medio-lungo termine”.



A questi, si aggiungono 180 mila euro “a fronte di rinunce specifiche effettuate dall’Ing. Moretti nell’ambito della risoluzione del rapporto”.