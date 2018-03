Leonardo: Profumo, servono ordini da UK per salvaguardare impianto Yeovil

Titta Ferraro 21 marzo 2018 - 10:33

MILANO (Finanza.com)

Il ceo di Leonardo, Alessandro Profumo, torna a parlare delle difficoltà nel business elicotteri. In un'intervista concessa a Bloomberg TV, il numero uno di Leonardo ha fatto capire che la debole domanda di elicotteri mette a rischio la produzione dello stabilimento di Yeovil, nel sud-ovest dell'Inghilterra, e serve il sostegno finanziario britannico in termini di acquisti per assicurare la produzione. "È difficile dare una garanzia se i prodotti non hanno domanda", ha detto Profumo.La fabbrica Yeovil impiega circa 3.000 persone ed è l'unico produttore britannico di elicotteri. Attualmente assembla il trasporto navale Merlin AW101 e il modello anti-sottomarino AW159 Wildcat. Il primo ha ordini significativi, ha precisato profumo, mentre il Wildcat ha bisogno di ulteriori acquisti nel Regno Unito o di uno sforzo sostenuto per le esportazioni.