Leonardo: Memorandum d’intesa tra e-GEOS e la cinese Vastitude Technology

22 febbraio 2017

Memorandum of Understanding tra e-GEOS (JV tra Telespazio e Agenzia Spaziale Italiana) e la società cinese Vastitude Technology volto alla collaborazione nel settore della Geo-informazione. L'intesa, firmata oggi da Mauro Moretti, amministratore delegato di Leonardo, nell’ambito del 4° Business Forum Italia-Cina, prevede la collaborazione riguarderà lo sviluppo congiunto di soluzioni nel settore della Geo-informazione, con particolare riguardo ai prodotti interferometrici per il monitoraggio e la gestione del territorio e alle possibili applicazioni per la sicurezza marittima derivanti dall’utilizzo e integrazione dei dati satellitari.