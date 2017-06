Leonardo: HeliKorea ordina tre GrandNew per elisoccorso

Titta Ferraro 6 giugno 2017 - 15:59

MILANO (Finanza.com)

Arriva dalla Corea del Sud un ordine a Leonardo per tre elicotteri leggeri bimotore GrandNew. A effettuare l'ordine è stata HeliKorea, che li impiegherà per compiti di elisoccorso confermando il grande successo di mercato di questo modello per questa specifica missione. Il contratto prevede la consegna di due GrandNew entro la fine di quest’anno e della terza macchina nel 2018. Le tre unità si aggiungeranno a due AW169 ordinati nel 2016 e già in servizio operativo. Dal prossimo anno, al completamento delle consegne, l’intera flotta di eliambulanze della Corea del Sud sarà composta di elicotteri prodotti da Leonardo.