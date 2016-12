Leonardo Finmeccanica: acquista Sistemi Dinamici, si rafforza nei sistemi senza pilota

Marco Berton 27 dicembre 2016 - 12:03

MILANO (Finanza.com)

Nuova acquisizione per il gruppo Leonardo-Finmeccanica. La società ha reso noto di aver acquisito il 60% di Sistemi Dinamici da IDS rafforzandosi nei sistemi senza pilota.

Mauro Moretti ha sottolineato come l'operazione testimoni "la qualità degli investimenti nel campo dei sistemi "unmanned", un settore ad alto valore aggiunto in cui Leonardo leader in Europa".

Grazie all'acquisizione Leonardo acquisisce l'intero capitale di Sistemi Dinamici e il pieno controllo del programma "unmanned Hero", un elicottero leggero a pilotaggio remoto ideale per numerose applicazioni in ambito civile e governativo.