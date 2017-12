Leonardo: AW109 ottiene certificato EASA

michele fanigliulo 27 dicembre 2017 - 11:59

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ha reso noto di aver ottenuto la certificazione Easa (European Aviation Safety Agency) per l'elicottero AW109 Trekker.Tale risultato segna di fatto l'ingresso sul mercato del più moderno elicottero leggero bimotore sviluppato da Leonardo, che rafforza così ulteriormente la propria leadership in un importante segmento. In particolare Leonardo potrà soddisfare la crescente domanda per un prodotto in grado di offrire grandi capacità operative, versatilità e costo/efficacia per compiti di pubblica utilità.