Leonardo: ATR chiede nuova licenza di esportazione USA per contratto Iran

michele fanigliulo 2 luglio 2018 - 10:33

MILANO (Finanza.com)

ATR, joint venture paritetica tra Airbus e Leonardo, ha presentato agli Usa una richiesta per ottenere una nuova licenza di esportazione verso l'Iran e poter così consegnare i restanti 12 dei 20 Turboprop ordinati a suo tempo da Iran Air, la principale compagnia aerea iraniana.Il rischio per ATR è di non poter raggiungere i target di consegna per l’anno in corso di 80 aerei in tutto il mondo. Questo proprio perché, la JV, nonostante sia basata in Francia, deve ottenere il via libera degli Usa per vendere gli aerei all'Iran perché un gran numero di pezzi utilizzati per la costruzione proviene da fornitori americani.