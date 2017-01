Leonardo (ex Finmeccanica): contratto da 271 milioni di sterline da Difesa UK

Marco Berton 9 gennaio 2017 - 14:01

Nuovo contratto per il gruppo Leonardo, ex Finmeccanica. Da un comunicato si apprende che la società ha siglato un contratto con il Ministero della Difesa UK dal controvalore di 271 milioni di sterline, circa 320 milioni di euro. L'accordo è relativo alla fornitura di servizi di supporto e addestramento per la flotta di 62 elicotteri AW159 Wildcat impiegati dall'Esercito e dalla Marina Militare del Regno Unito. Il contratto è stato annunciato da Harriett Baldwin, Ministro per gli Approvvigionamenti della Difesa, nel corso della sua visita odierna presso lo stabilimento Leonardo di Yeovil, nel sud-est dell'Inghilterra.