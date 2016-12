Leonardo-Finmecanica: stretto accordo di collaborazione con Soccorso Alpino

Valeria Panigada 22 dicembre 2016 - 11:52

Leonardo-Finmeccanica e il Soccorso Alpino hanno stretto un accordo di collaborazione per sviluppare tecnologie, soluzioni e formazione più efficaci per l'elisoccorso. L’accordo ha durata triennale con la possibilità di rinnovo e prevede la costituzione di un gruppo di lavoro congiunto per migliorare le tecnologie utilizzate e sviluppare nuove soluzioni operative e di addestramento per rendere ancora più efficiente l’elisoccorso e aumentare la sicurezza per il personale addetto.