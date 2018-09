Legge di bilancio, Salvini: 'priorità legge Fornero, con quota 100 per tutti da subito'

Laura Naka Antonelli 5 settembre 2018 - 07:07

MILANO (Finanza.com)

La prima lista di priorità emersa dalla riunione con i capigruppo e gli esperti economici della Lega è "la legge Fornero, con quota 100 da subito". E' quanto dice il vicepremier Matteo Salvini, in un'intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore.Salvini elenca le priorità:"Avvio della flat tax a cominciare dai più piccoli, bisogna vedere se si parte dalle famiglie o dalle partite Iva. Pace fiscale ed Equitalia, questione non solo di giustizia ma anche di fondi che altrimenti non recupereremo mai. E tra l'altro potremmo estenderla anche alle multe, come molti sindaci ci chiedono. Poi accise sulla benzina, con l'obiettivo di annullare gradualmente quelle che hanno compiuto 60-80 anni di storia. Fatturazione elettronica obbligatoria 2019, che per i piccoli rischia di essere un aggravio di spesa non da poco. E poi c'è da liberare gli avanzi di bilancio dei comuni per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria".Su quota 100, Salvini conferma: "quota 100 integrale, senza paletti", a partire dal 2019 per tutti.