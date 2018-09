Legge di bilancio, Salvini: 'lavoriamo su taglio cuneo, lavoro si crea aiutando il privato'

Laura Naka Antonelli 5 settembre 2018 - 07:48

MILANO (Finanza.com)

Il taglio del cuneo "è uno dei temi su cui stiamo lavorando. Così come sulla necessità di scongiurare l'aumento dell'Iva. Il lavoro non si crea per legge, ma aiutando chi lo produce, che è il privato. I dossier sono tanti".Tornando sulla flat tax, "non potendo dare subito tutto a tutti ci daremo delle priorità. Do per acquisito l'innalzamento dei minimi a cui applicare un forfait. L'obiettivo è che ci siano alcuni milioni di italiani che già dall'anno prossimo paghino meno tasse. Ovviamente a regime ci si arriva entro il contratto di governo".