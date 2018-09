Legge di bilancio, Salvini: 'intervento legge Fornero e quota 100 costo di 6-8 mld'

Laura Naka Antonelli 5 settembre 2018 - 07:12

MILANO (Finanza.com)

Il costo per intervenire sulla Fornero, con quota 100 per tutti a partire dal 2019, ha, "secondo alcuni organismi", un costo "che varia dai 6 agli 8 miliardi". E' quanto dice il vicepremier Matteo Salvini, in un'intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore.Sul rischio che un dietrofront della Fornero metta in allarme i partner europei, Salvini ha risposto:"No. Sarebbe una riforma equilibrata che soprattutto crea occupazione. Uno degli aspetti più deleteri della Fornero, al di là dell'iniquità, è stato aver ingessato il mercato del lavoro".