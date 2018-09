Legge di bilancio, Salvini: 'flat tax a cominciare dai più piccoli, tre aliquote già passo avanti'

Laura Naka Antonelli 5 settembre 2018 - 07:27

MILANO (Finanza.com)

Avvio della "flat tax, a cominciare dai più piccoli, bisogna vedere se si parte dalle famiglie o dalle partite Iva". E' questo uno dei punti chiave della lista di priorità emersa alla riunione di Matteo Salvini con i capigruppo e gli esperti economici della Lega, in merito alla legge di bilancio."Per me la flat tax resta il traguardo, sarebbe un fatto storico - ha detto Salvini, intervistato da Il Sole 24 Ore - ma tre aliquote (rispondendo alla domanda sull'ipotesi di una riduzione di scaglioni e aliquote come volevano i Cinque Stelle) - sarebbe già un passo avanti. Ci siamo dati una settimana di tempo per valutare tutte le opzioni".