Legge di bilancio, Salvini: 'bonus 80 euro fino a quando italiani non avranno aliquota al 15%'

Laura Naka Antonelli 5 settembre 2018 - 07:32

MILANO (Finanza.com)

Ilbonus 80 euro dell'ex premier Matteo Renzi rimarrà in essere "fino a quando gli italiani non avranno l'aliquota al 15%". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, in un'intervista a Il Sole 24 Ore.