Legge bilancio, Di Maio: emergenze tasse e povertà, bisogna fare flat tax e reddito cittadinanza

Laura Naka Antonelli 6 agosto 2018 - 11:04

MILANO (Finanza.com)

"Non c'è bisogno di nessuno strappo con l'Unione europea ma un dialogo decisivo e sincero per riuscire ad ottenere delle cose". Così parlato della legge di bilancio nel fine settimana il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio.A margine dell'inaugurazione di una nuova scuola dell'infanzia post sisma a Fabriano (Ancona), stando a quanto riportato da Sky News, Di Maio ha precisato che "abbiamo in mente un progetto ambizioso di legge di bilancio con cui porteremo avanti tutte le politiche di dialogo con l'Ue sia tutte le politiche di spending review e di riorganizzazione della spesa pubblica".Certo, ci sono "due grandi problemi, due grandi emergenze in Italia: il livello di tassazione sulle imprese, e quindi la flat tax, e bisogna farla; e numero due, ma non per ordine di importanza, i livelli di povertà, con cinque milioni di persone in povertà assoluta". Di conseguenza: "Il reddito di cittadinanza è un'emergenza che dobbiamo assolutamente portare avanti".