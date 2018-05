Lega dice no al voto estivo: ci sono numeri per formare un governo

Titta Ferraro 30 maggio 2018 - 09:39

MILANO (Finanza.com)

Frenata della Lega all'ipotesi emersa ieri di nuove elezioni già a luglio. Il Carroccio fa capire che ci sono ancora le condizioni per formare un governo. Tornare al voto d'estate "non è assolutamente utile ed è proprio per questo che noi stiamo continuando a dire che noi siamo disponibili ad andare al governo", sono le parole pronunciate questa mattina da Gian Marco Centinaio, esponente della Lega intervenuto ad Agorà su Rai Tre. "Una maggioranza in Parlamento esiste", aggiunge il leghista. Ieri alcuni esponenti Pd e Di Maio si erano invece espressi per un voto il prima possibile.