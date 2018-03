Lavoro, l'allarme di Unimpresa: aziende costrette a puntare solo su precari

Titta Ferraro 1 marzo 2018 - 14:01

MILANO (Finanza.com)

Nel giorno della nuova tornata di dati Istat sul mercato del lavoro in Italia, con +25mila posti di lavoro a gennaio ma disoccupazione risalita all'11,1%, Unimpresa lancia un allarme sulla precarizzazione del lavoro. "C'è bisogno di dire la verità e di fare una analisi lucida - asserisce il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, commentando i dati Istat diffusi oggi - sta aumentando solo il lavoro precario, perché le imprese sono di fatto impossibilitate ad assumere a tempo indeterminato, sia per i costi, troppo alti, sia per l'incertezza del quadro congiunturale".Tra novembre e gennaio, aggiunge il leader di Unimpresa, i contratti a tempo indeterminato sono calati di 46mila unità, mentre registriamo 68mila contratti in più a tempo determinato. Un trend che è ormai consolidato: nell'ultimo anno, da gennaio 2017 a gennaio 2018, quelli a tempo indeterminato sono calati di 62mila unità, a fronte di un incremento di 409mila a tempo determinato.