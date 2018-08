Lavoro: infortuni in calo dello 0,3%, ma non per i lavoratori extracomunitari

Valeria Panigada 29 agosto 2018 - 13:00

MILANO (Finanza.com)

Tragennaio e luglio i casi d’infortunio sul lavoro rilevati dall’Inail sono stati 379.206, in diminuzione dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2017. A scendere sono stati sia i casi avvenuti in occasione di lavoro (-0,1%) sia di quelli in itinere, ovvero nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro (-1,3%). Guardando nel dettaglio, la diminuzione ha interessato gli infortuni dei lavoratori italiani (-1,4%) e di quelli comunitari (-0,2%); per i lavoratori extracomunitari si assiste, invece, ad un aumento dell’8,6%.