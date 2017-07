Lavoro: in Italia i giovani Neet sono quasi il 20%

Titta Ferraro 17 luglio 2017 - 16:39

Dall'indagine 2017 della Commissione Ue sull'occupazione e gli sviluppi sociali in Europa (ESDE) emerge per l'Italia un primato negativo di giovani tra i 15 e i 24 anni che non hanno un lavoro né lo cercano (i cosiddetti Neet), pari al 19,9% contro una media Ue dell'11,5%. Il mercato del lavoro italiano evidenzia poi un numero degli autonomi è tra i più alti d'Europa (oltre il 22,6%). La differenza fra uomini e donne che lavorano è al 20,1%; il numero di persone che vivono in condizioni di povertà estrema, pari al 11,9%, è aumentato lo scorso anno (unico caso enll'UNione insieme a Estonia e Romania).