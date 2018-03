Lavoro: assunzioni a tempo determinato toccano nuovi massimi nel IV trimestre

Titta Ferraro 20 marzo 2018 - 13:05

MILANO (Finanza.com)

Nel quarto trimestre 2017 l'aumento del lavoro dipendente a tempo determinato continua per il settimo trimestre consecutivo a ritmi crescenti (+403 mila). Questi segnali si rafforzano per le imprese industriali e dei servizi che mostrano, secondo la fonte Inps-Uniemens che include il lavoro in somministrazione e a chiamata, un forte incremento del tempo determinato (+547 mila su base annua) anche a seguito dell’abolizione dei voucher. E' quanto emerge dai dati contenuti nella Nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione, redatta da Istat, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Inps, Inail e Anpal,Per le posizioni lavorative a tempo indeterminato si osserva un consistente rallentamento della crescita nei dati delle Comunicazioni obbligatorie (+40 mila posizioni) e una riduzione in quelli Inps (-59 mila).