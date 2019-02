Lavoro: al via il primo master sulle professioni della sostenibilità

Valeria Panigada 4 febbraio 2019 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

Dalla responsabilità sociale d’impresa alla ricerca, dal coinvolgimento di comunità alla comunicazione, sono sempre di più gli ambiti e i profili professionali legati alla sostenibilità: in un contesto dove globalizzazione, rivoluzione digitale e crisi ecologica stanno ridisegnando le principali sfide del futuro, aumenta la domanda di sustainable development jobs, i lavori legati agli obiettivi di sviluppo sostenibile. Da queste premesse nasce a Milano il primo master di II livello in Sustainable Development Jobs, un percorso multidisciplinare interamente in inglese promosso dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli in collaborazione con Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Pavia e Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.Il percorso intensivo part-time è rivolto a laureati di secondo livello e ai professionisti del settore privato, della pubblica amministrazione, di enti governativi e agenzie internazionali. Le iscrizioni sono aperte fino al 18 marzo, per poi partire da maggio fino ad aprile 2020 con laboratori e lezioni il venerdì e il sabato.