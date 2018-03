Lavoro: Italia terzo paese d'Europa per numero di disoccupati, peggio di noi solo Grecia e Spagna

Valeria Panigada 13 marzo 2018 - 14:20

MILANO (Finanza.com)

L’Italia risulta essere il terzo paese d’Europa con il tasso di disoccupazione più elevato, pari all'11,2% nel 2017. Peggio fanno solo la Grecia e la Spagna, con un tasso di disoccupazione rispettivamente del 20,9% e del 16,3%. Con questa statistica il Codacons frena gli entusiasmi in scia al rapporto sul lavoro pubblicato oggi dall'Istat, che ha messo in evidenza un miglioramento della situazione in termini occupazionali. "Sul fronte del lavoro il nostro paese è lontanissimo dalla Germania dove la disoccupazione si ferma al 3,6%, e da nazioni virtuose quali Repubblica Ceca (2,4%) e Malta (3,5%)”, ha ricordato il presidente di Codacons, Carlo Rienzi. Secondo i suoi calcoli, di questo passo, per tornare ai livelli occupazionali pre-crisi, all’Italia serviranno almeno altri dieci anni, considerato che rispetto al 2007 nell’ultimo trimestre del 2017 si registrano 1.408.000 disoccupati in più.