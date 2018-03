Lavoro: Istat, +249mila occupati nel IV trimestre 2017

Titta Ferraro 20 marzo 2018 - 11:31

MILANO (Finanza.com)

Nel quarto trimestre 2017 continua l'incremento congiunturale dell’occupazione, anche se il ritmo di crescita risulta in rallentamento. L'occupazione segna un aumento tendenziale pari a 279.000 unità, a fronte della diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-247.000) e degli inattivi (-118.000). I dati Istat contenuti nella Nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione evidenziano come la crescita tendenziale dell’occupazione è interamente determinata dalla componente del lavoro dipendente in termini sia di occupati (+2,2%) siadi posizioni lavorative riferite specificamente ai settori dell’industria e dei servizi (+3%).Il lavoro indipendente continua a diminuire a livello sia tendenziale (-102 mila occupati, -1,9%), riguardando in circa un quarto dei casi i collaboratori, sia congiunturale (-20 mila occupati, -0,4%).