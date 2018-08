Lavoro: Inps, ore cassa integrazione in calo del 57,4% a luglio

Valeria Panigada 30 agosto 2018 - 10:35

MILANO (Finanza.com)

A luglio il numero di ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate è stato pari a 14,5 milioni, in diminuzione del 57,4% rispetto allo stesso mese del 2017 (34,1 milioni). Lo ha riferito l'Inps nel suo consueto rapporto mensile. In particolare, le ore di cassa integrazione ordinaria sono state a luglio 7,6 milioni, in aumento del 13,1%, mentre quelle di cassa integrazione straordinaria sono state pari a 6,9 milioni, di cui 3 milioni per solidarietà, registrando una diminuzione pari al 72,2% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.