Lavoro: Gentiloni, ancora molto da fare contro disoccupazione

Titta Ferraro 31 agosto 2017 - 15:11

MILANO (Finanza.com)

"Gli italiani occupati superano 23 milioni, un record. Ancora molto da fare contro disoccupazione ma effetti positivi da Jobs Act e ripresa". Così il premier Paolo Gentiloni su Twitter commentando i dati odierni dell'Istat con 59mila occupati in più a luglio per un totale oltre il muro dei 23 milioni. Di contro la disoccupazione è salita all'11,3% complice l'aumento delle persone in cerca di lavoro.