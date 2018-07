Lavoro, Di Maio apre ai voucher: "No agli abusi"

Alessandra Caparello 11 luglio 2018 - 17:11

MILANO (Finanza.com)

I voucher, i buoni lavoro, tornano per l’agricoltura e il turismo. La conferma arriva dal ministro del lavoro Luigi Di Maio."Se i voucher possono servire a settori come l'agricoltura e il turismo, per specifiche competenze, allora ben vengano (…) l'unica cosa che chiedo alle forze di maggioranza è quella di evitare abusi in futuro".