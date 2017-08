Lavoro: Confindustria, servono investimenti massivi per l'assunzione dei giovani

Titta Ferraro 25 agosto 2017 - 15:25

MILANO (Finanza.com)

Piena decontribuzione per i giovani. Da Confindustria arriva un monito ben preciso in merito alle prossime misure che il governo si appresta a varare per incentivare l’assunzione dei giovani. Confindustria ribadisce che per ottenere il forte impatto desiderato occorrerà investire risorse sufficienti a garantire la piena decontribuzione fiscale per i primi tre anni, ovviamente con i limiti che saranno utili a evitare usi strumentali e distorti."Solo in presenza di scelte mirate e selettive - rimarca Confindustria in una nota - sarà infatti possibile aprire le porte delle imprese a 900mila giovani nel triennio affrontando con coraggio e determinazione quello che possiamo considerare il principale problema del Paese".