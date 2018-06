Lavoro: Cassa Integrazione in calo a maggio, diminuisce soprattutto quella straordinaria

Valeria Panigada 21 giugno 2018 - 11:53

MILANO (Finanza.com)

Il numero di ore di Cassa Integrazione complessivamente autorizzate è stato pari a maggio a 23,9 milioni, in diminuzione del 39% rispetto allo stesso mese del 2017. Lo ha riportato l'Inps nel suo consueto rapporto mensile. La Cassa Integrazione Guadagni è una prestazione che sostituisce o integra la retribuzione ed è destinata ai lavoratorisospesi dal lavoro o che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell'azienda. Possono usufruire dell'integrazione salariale gli operai, gli impiegati e i quadri mentre sono esclusi i dirigenti gli apprendisti e i lavoranti a domicilio.Nello specifico, le ore di cassa integrazione ordinaria, ossia legate alle aziende che sospendono o riducono l'attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori come ad esempio la mancanza di commesse e le avversità atmosferiche, sono state a maggio pari a 10,83 milioni, sostanzialmente stabili rispetto all'anno scorso (10,78 milioni a maggio 2017).Le ore di cassa integrazione straordinaria, legate invece a episodi di per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, per crisi aziendale e fallimenti, sono scese del 52,4% a 12,8 milioni. Infine, gli interventi in deroga, che riguardano tutti gli altri casi, sono stati pari a 0,2 milioni di ore autorizzate a maggio registrando un decremento del 84,2% se raffrontati con maggio 2017.