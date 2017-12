Lavazza: la famiglia del caffè investe nei media digitali

Alessandro Piu 27 dicembre 2017 - 12:18

MILANO (Finanza.com)

Haoltre 120 anni di storia nella produzione di caffè ma ora guarda anche ai media digitali. La famiglia Lavazza, produttrice dell'omonimo marchio, ha acquistato il 25% di Chili, il servizio di video on demand presente, oltre che in Italia, nel Regno Unito, in Polonia, Germania e Austria. Tra i suoi azionisti figurano Paramount, Sony Pictures Entertainment, Viacom e Warner Bros. L'operazione, secondo quanto riporta l'agenzia Ansa, ammonterebbe a 25 milioni di euro ed è stata confermata dalla società.