Lavazza acquista l'australiana Blue Pod Coffee

Valeria Panigada 2 luglio 2018 - 10:29

MILANO (Finanza.com)

Lavazza si rafforza in Australia con l’acquisizione del 100% delle attività di Blue Pod Coffee, azienda australiana specializzata nella distribuzione dei sistemi espresso (capsule e macchine) per il settore Office Coffee Service. L'operazione, che s’inserisce nella strategia di internazionalizzazione del gruppo, conferma l'importanza dell’Australia quale mercato chiave, nel quale Lavazza presidierà direttamente tutti i segmenti di mercato del caffè. Non sono stati specificati i dettagli finanziari dell'acquisizione.