Landi Renzo: vendita immobile in Cina per 4,5 milioni, prevista plusvalenza di 3,2 milioni

Valeria Panigada 27 dicembre 2017 - 09:45

MILANO (Finanza.com)

Landi Renzo ha annunciato oggi di aver venduto un immobile di sua proprietà a Pechino, in Cina, per 35 milioni di renminbi corrispondenti a circa 4,5 milioni di euro ai cambi attuali. L’immobile ha un valore in bilancio pari a circa 1,3 milioni di euro per cui la plusvalenza prevista che risulterà, al lordo delle tasse, sarà pari a circa 3,2 milioni di euro. L'operazione dovrebbe perfezionarsi nel corso del mese di gennaio 2018.