Landi Renzo: closing vendita immobile in Cina

Daniela La Cava 12 gennaio 2018 - 16:44

MILANO (Finanza.com)

Landi Renzo ha annunciato che è avvenuto il closing della cessione dell'immobile di proprietà in Cina a Pechino. L'incasso per il corrispettivo, ricorda la società di Cavriago in una nota, era avvenuto lo scorso dicembre.