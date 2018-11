Lancio Fiat 500 elettrica nel 2020, Fca investirà oltre 5 miliardi sull'Italia

Titta Ferraro 29 novembre 2018 - 17:31

Mike Manley, ad di FCa, mantiene alta l'attenzione sull'Italia annunciando massicci investimenti nel prossimo triennio con lo stabilimento di Mirafiori scelto per produrre la nuova 500 elettrica, che dovrebbe andare in produzione tra poco più di un anno (primo trimestre 2020); la versione europea della Jeep Compass sarà invece prodotta a a Melfi. A Pomigliano invece avverrà la produzione del suv compatto Alfa Romeo e della Fiat Panda ibrida.L'amministratore delegato del colosso auto italo-americano ha detto oggi che il totale degli investimenti in Italia ammonterà a più di 5 miliardi di euro per il periodo 2019-2021 con il lancio di 13 nuovi modelli o restyling di modelli esistenti che verranno prodotti in Italia. Al nuovo piano per l'Italia viene destinato oltre l'11% della spesa globale di Fca.Si conferma la forte spinta su nuovi kmodelli elettrici o ibridi. Passo indietro sull'addio al diesel, che Marchionne aveva annunciato per il 2021-2022. Il nuovo responsabile dell'area Emea di Fca, Pietro Gorlier, ha rimarcato che le vendite di auto diesel è sì in riduzione, ma c'è una clientela che continua a richiedere il diesel, i veicoli commerciali e chi fa lunga percorrenza.