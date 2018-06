Lagarde su Italia: tra due settimane missione Fmi, paesi alto debito 'ricreino cuscinetti bilancio'

Laura Naka Antonelli 22 giugno 2018 - 07:44

"Una delle nostre missioni andrà tra due settimane in Italia, e siamo impazienti di incontrare le autorità per capire esattamente quali sono i loro piani". E' quanto ha detto il direttore dell'Fmi Christine Lagarde, ai giornalisti presenti a Lussemburgo, in occasione della riunione dell'Eurogruppo.Lagarde ha affermato anche, in generale – ma dalle parole si evince come il messaggio sia stato rivolto, in particolare, all'Italia -, i paesi caratterizzati da elevati livelli di debito dovrebbero "ricreare cuscinetti di bilancio", pronti ad affrontare nuovi shock nel caso in cui si presentassero.Ancora, ha detto, importante non fare passi indietro nelle riforme economiche fino a ora attuate.Il numero uno dell'Fmi ha anche invitato le banche a “tagliare con urgenza lo stock di NPL" .