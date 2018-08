La stangata di Ferragosto: 540 milioni solo di maggiori costi per carburante, -20% gite fuori porta

Valeria Panigada 14 agosto 2018 - 11:35

MILANO (Finanza.com)

UnFerragosto con stangata ai danni dei consumatori. Secondo le stime formulate dal Codacons, gli italiani sono chiamati a pagare il 7% in più rispetto allo scorso anno per le proprie vacanze estive: 47 euro in più a persona per la classica settimana di villeggiatura al mare. Alla stangata contribuisce certo il caro-carburante: oggi un litro di gasolio costa il 12,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2017, mentre per la benzina si spende mediamente il 9% in più, per un totale di 540 milioni di euro solo di maggiori costi legati ai rifornimenti di carburante. Agli aumenti si aggiunge il cattivo tempo, che insieme causano una netta diminuzione (-20%) delle gite fuoriporta in questi giorni, rispetto allo scorso anno.