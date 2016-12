La moda soffre a Piazza Affari, giù Moncler e Ferragamo

Alessio Trappolini 23 dicembre 2016 - 11:59

MILANO (Finanza.com)

A mattinata inoltrata Piazza Affari allunga al rialzo in area 19.300 punti, nonostante il clima di festività incida sugli scambi. In questo quadro però non tutti festeggiano, in particolare i titoli del lusso che soffrono un ribasso generalizzato sul principale listino, dove invece prevale il segno positivo. Moncler cede lo 0,12% a 16,3 euro, mentre Ferragamo arretra dello 0,72% a 22,19 euro. Il quadro grafico dell’azienda di Remo Ruffini è migliorato nel mese di dicembre, con il titolo che ha varcato la resistenza statica a 16 euro e si è portato sui livelli massimi dal settembre del 2015. Più complesso il quadro grafico di Salvatore Ferragamo che invece soffre la presenza di un forte livello resistenziale in area 23-23,15 euro.