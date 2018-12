L'alert del commissario Ue Oettinger: 'manovra italiana pericolosa per Italia ed Eurozona'

Laura Naka Antonelli 5 dicembre 2018 - 08:14

MILANO (Finanza.com)

Il Commissario Ue al bilancio Gunther Oettinger spera che l'Italia presenterà un nuovo piano di bilancio nella giornata di oggi.Oettinger, che aveva scatenato un'ondata di polemiche nel periodo successivo alle elezioni politiche dello scorso 4 marzo, affermando che i mercati avrebbero insegnato all'Italia come votare, ha lanciato al governo M5S-Lega diversi moniti."Il nuovo piano dell'Italia deve rispettare le regole dell'Unione europea", ha detto, aggiungendo che "non sarà possibile accettare una bozza di bilancio dall'Italia che violi tutti i criteri di stabilità".Ancora, secondo Oettinger la manovra italiana, nel complesso, "è pericolosa per l'Italia e l'Eurozona".La frase di Oettinger sul fatto che i mercati avrebbero insegnato agli italiani a votare nel modo giusto, in realtà, era stata il risultato di un errore, commesso sul titolo del tweet sull'Italia che il redattore di Deutsche Well, l'emittente tedesca che aveva intervistato Oetting, aveva postato."Il nostro redattore purtroppo nel suo tweet non ha separato in modo chiaro la propria valutazione dalla citazione. Di questo ci scusiamo. Questo è stato corretto col tweet successivo", ha detto dopo qualche ora il capo della comunicazione di Deutsche Welle, Christoph Jumpelt."Quello che temo e che penso accadrà è che le prossime settimane finiscano per mostrare drastiche conseguenze nei mercati italiani, sui titoli e sull'economia, così vaste che potrebbero spingere gli elettori a non votare per i populisti di destra e di sinistra", aveva detto Oettinger, come emerso dal video dell'intervista a Dnews postato su Twitter.La frase "i mercati insegneranno italiani a votare" era stata dunque una sintesi fatta nel suo tweet dall'intervistatore, che si era poi pubblicamente scusato: "Ho citato Oettinger in modo errato", aveva ammesso il giornalista Bernd Thomas Riegert, che aveva per l'appunto intervistato il Commissario a Strasburgo per l'emittente Dwnews.