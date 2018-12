LU-VE acquista divisione “Air” di Alfa Laval

Daniela La Cava 12 dicembre 2018 - 08:26

MILANO (Finanza.com)

LU-VE ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione della divisione “Air” del Gruppo Alfa Laval, attiva nella produzione e commercializzazione di scambiatori di calore ventilati industriali e commerciali (AL Air). Nei 12 mesi conclusi il 30 giugno 2018, AL Air ha realizzato ricavi per 97,8 milioni di euro, con un Ebitda di 7,5 milioni e un Ebit di 6,4 milioni. L’acquisizione avverrà su base debt & cash free e il closing è previsto nel primo semestre 2019 (soggetto alle usuali condizioni sospensive).La società informa che il prezzo per l’acquisizione sarà corrisposto in tre tranche ed è definito sulla base dell’Ebitda 2018: il 65% sarà corrisposto al closing, un ulteriore 15% dopo dodici mesi, il restante 20% a due anni dal closing. Il valore dell’ultima tranche sarà soggetto ad aggiustamento in base all'Ebitda medio 2019-2020, o, qualora LU-VE anticipi tale pagamento, in base all’Ebitda medio 2018-2019. Sulla base dei dati attualmente disponibili e delle stime delle parti, spiega la società, l'intero prezzo previsto per l’acquisizione dovrebbe essere compreso tra 66 e 67 milioni di euro. Il prezzo sarà pagato da LU-VE utilizzando liquidità già disponibile.