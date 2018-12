LIVIA Group acquista il 100% di Hitachi Systems CBT

simone borghi 19 dicembre 2018 - 14:23

MILANO (Finanza.com)

LIVIA Corporate Development annuncia l’acquisizione del 100% del capitale azionario di Hitachi Systems CBT, società di proprietà di Hitachi. L’operazione prevede anche il rebranding di Hitachi Systems CBT che continuerà a operare con il nome di WESTPOLE.Fondata quasi 40 anni fa, WESTPOLE è uno dei principali fornitori di servizi IT in Italia ed è specializzata in Cloud Computing, Enterprise Information Management e soluzioni per la sicurezza. L’azienda progetta e gestisce sistemi ICT per circa 900 clienti tra cui agenzie governative, istituzioni finanziarie e società private. Oggi WESTPOLE impiega 235 persone e ha un fatturato annuo di circa 50 milioni di euro.Si ricorda infine che LIVIA Group è una holding industriale indipendente e l’impresa di investimenti privati del Prof. Dr. Peter Löw con fondi gestiti per oltre 750 milioni di euro.LIVIA Corporate Development è invece specializzata nell’acquisizione di spin-off /carve-out aziendali e società di medie dimensioni europee con ricavi compresi tra 20 e 1,5 miliardi di euro.