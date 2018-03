Kolinpharma: titolo avanza di oltre il 5% sull’Aim post risultati su integratore Xinepa

Daniela La Cava 20 marzo 2018 - 10:04

Sull'Aim Italia si mette in evidenza il titolo Kolinpharma che guadagna oltre il 5% a 7,09 euro ad azione. Ad innescare la corsa rialzista i risultati di uno studio clinico condotto presso l’ospedale Umberto I di Roma che ha riguardato gli effetti di Xinepa, prodotto nutraceutico brevettato dalla società, per il trattamento delle neuropatie periferiche che colpisce il 7-8% della popolazione europea over 55. I risultati di questo studio, che saranno pubblicati sulla rivista The Journal of Physical Therapy Science, hanno confermato, si legge in una nota del gruppo, l'efficacia clinica dell'integratore.