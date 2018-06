Kolinpharma: siglato contratto di factoring con Banca Ifis fino a 2 mln di euro

Daniela La Cava 22 giugno 2018 - 11:59

MILANO (Finanza.com)

Kolinpharma, Pmi Innovativa operante nel settore nutraceutico, ha sottoscritto con Banca Ifis un contratto di factoring pro-soluto per un importo totale di 2 milioni di euro. Il nuovo contratto porta gli affidamenti bancari da un totale di 1,35 milioni a fine 2017, come riportato nel documento di ammissione, a un totale di 3,35 milioni ad oggi. La società segnala che oltre a migliorare il rating bancario di Kolinpharma, metterà a disposizione della società ulteriori risorse per continuare a perseguire le linee strategiche annunciate in sede di quotazione, centrate sugli investimenti in ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e nuove forme farmaceutiche oltre al rafforzamento della rete commerciale.Il factoring pro-soluto consiste nella cessione a una banca (factor) di crediti commerciali a fronte di un incasso immediato degli stessi, anticipando i normali tempi di recupero neutralizzando eventuali perdite sui clienti che gravano sull’azienda.