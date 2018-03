Kolinpharma: domani debutterà sul listino Aim Italia, prezzo fissato a 7 euro

Valeria Panigada 8 marzo 2018 - 12:23

MILANO (Finanza.com)

Tutto pronto per l'ingresso in Borsa di Kolinpharma, società operante nel settore nutraceutico. Domani sarà il primo giorno di negoziazione delle azioni ordinarie sul listino Aim Italia. L’ammissione a quotazione è avvenuta a seguito del collocamento di 447mila azioni Kolinpharma di nuova emissione. Il prezzo è stato fissato a 7 euro per azione. Sulla base di questo prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato pari a 10,2 milioni. Il flottante dell’operazione post quotazione sarà pari al 31,65% del capitale sociale. Il lotto minimo è stato fissato in 200 azioni.Kolinpharma, fondata nel 2013, è una Pmi operante nel settore nutraceutico e specializzata nella ricerca e sviluppo. I suoi prodotti sono realizzati con materie prime innovative e hanno lo scopo di supportare i trattamenti farmacologici principalmente per le patologie nei campi ortopedico-fisiatrico e urologico-ginecologico. I clienti sono rappresentati dai grossisti, che distribuiscono a farmacie e parafarmacie in tutta Italia.Nell’esercizio 2017 Kolinpharma ha realizzato un fatturato di circa 4,1 milioni di euro, in crescita di oltre il 60% rispetto al 2016, e un Ebitda margin pari al 15% (10% nel 2016). L’indebitamento finanziario netto registrato nell’esercizio 2017 è pari a circa 2,5 milioni.