Kolinpharma approva il Piano industriale 2019-2021 con l'obiettivo di raddoppiare i ricavi

Alessandra Caparello 15 aprile 2019 - 10:01

MILANO (Finanza.com)

Raggiungere una significativa posizione di mercato e una ulteriore crescita della redditività con ricavi obiettivo pari a 14-16 milioni di euro, raddoppiati rispetto ai 7,2 milioni del 2018. Questo l’obiettivo che si è prefissata Kolinpharma, PMI Innovativa specializzata nella ricerca e sviluppo nel settore nutraceutico e quotata sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale dal 9 marzo 2018, approvando le linee guida del piano industriale 2019-2021.Sono tre nel dettaglio le linee di sviluppo del Piano Industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione: 1) l’aumento della ricerca scientifica sui prodotti in portafoglio attraverso continui studi clinici e osservazionali, 2) l’incremento del numero di prodotti in portafoglio e 3) il potenziamento della struttura degli informatori medico-scientifici attraverso l’internalizzazione della funzione.La Società – si legge in una nota - intende proseguire l’attività di sviluppo di prodotti destinati a classi terapeutiche con elevati tassi di crescita, nonché individuare formulazioni innovative verso nuovi ambiti specialistici, in cui è forte l’esigenza di integratori a supporto di terapie farmacologiche con l’obiettivo di introdurre 4 nuovi prodotti entro il 2021. Sulla base delle attività perseguite la società punta a incrementare il portafoglio brevettuale di tutti i prodotti in sviluppo commercializzati al fine di garantire una maggiore copertura sul territorio nazionale. Sotto il profilo commerciale, si intende allargare la rete degli Informatori Medico-Scientifici attraverso l’internalizzazione degli stessi per raggiungere una copertura ottimale del territorio, fatta sulla base di una attenta analisi delle capacità di assorbimento dei singoli “brick” in grado di contattare tutto il target medico specialistico di interesse. La fidelizzazione della propria rete commerciale, quella degli Informatori Medico-Scientifici, consentirà a giudizio del management di garantire i volumi e gli obiettivi di fatturato e di ridurre il turn-over degli informatori, attraverso l’inserimento delle figure chiave Ims, strategiche per volumi di fatturato prodotto; l’obiettivo 2021 della società è di incrementare il numero di IMS di circa 20-25 unità.