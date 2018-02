Kolinpharma: al via il collocamento per sbarco su AIM, range a 6,5-7,5 euro

Luca Fiore 7 febbraio 2018 - 16:53

MILANO (Finanza.com)

Kolinpharma, società attiva nel settore nutraceutico, oggi ha avviato il collocamento delle proprie azioni ordinarie per l’ammissione alle negoziazioni sul mercato AIM Italia.Il collocamento delle azioni, rivenienti dall'aumento di capitale da 5 milioni di euro, è rivolto a investitori qualificati e a investitori istituzionali esteri .Il Cda della società ha individuato il range di prezzo delle azioni tra 6,5 e 7,5 euro, equivalente ad una capitalizzazione pre-money compresa tra 6,5 e 7,5 milioni. Il lotto minimo è stato fissato in 200 azioni.La chiusura del book è prevista per il 26 febbraio e l’avvio delle negoziazioni sul mercato AIM Italia è previsto nella prima metà del mese di marzo.Costituita nel 2013, Kolinpharma ha chiuso l’esercizio al 31 dicembre con un fatturato di circa 4 milioni (+60% rispetto su un anno prima) e un Ebitda margin del 15% (+45%).