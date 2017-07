Kiko (gruppo Percassi): Cristina Scocchia è il nuovo amministratore delegato

Daniela La Cava 4 luglio 2017 - 13:08

MILANO (Finanza.com)

Kiko, società controllata da Percassi e a cui fanno capo i brand italiani di cosmetica Kiko Milano, Madina, Womo e Bullfrog, ha nominato Cristina Scocchia amministratore Delegato. Stefano Percassi ha assunto contestualmente la carica di Vice Presidente. Scocchia arriva da L’Oreal Italia, dove ha ricoperto le cariche di a.d. (dal 2014 al 2017) e di presidente (dal 2016 al 2017). Siede inoltre nei cda di Luxottica, Elica e Valtur.Kiko ha chiuso il 2016 con un fatturato di oltre 600 milioni di euro, con 1.007 negozi in 20 Paesi e un e-commerce esteso a 36 Paesi. Le attività che fanno capo all’imprenditore Antonio Percassi, raggruppate nella holding Odissea Srl, comprendono la gestione dei marchi propri, lo sviluppo e la gestione delle reti commerciali di grandi marchi internazionali e lo sviluppo immobiliare.Nella gestione dei brand, oltre a quelli nel settore della cosmetica, il brand storico Vergelio nel comparto delle calzature, Atalanta in ambito sportivo, Da 30Polenta, La Piadineria Casa Maioli e CAIO Antica Pizzeria Romana nella ristorazione, DMail nella vendita al dettaglio e per corrispondenza.