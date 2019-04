Kering: vicino un accordo con il fisco italiano, possibile versamento da 1,3-1,4 miliardi (stampa)

Valeria Panigada 25 aprile 2019 - 11:13

MILANO (Finanza.com)

Kering, il colosso francese del lusso, sarebbe vicino a un accordo con il fisco italiano per chiudere il contenzioso aperto sul suo marchio di moda Gucci. Lo riporta l'agenzia Reuters, precisando che il gruppo potrebbe versare 1,3-1,4 miliardi di euro. Secondo l'indiscrezione, l'accordo potrebbe essere firmato settimana prossima, in occasione di una riunione prevista il 2 maggio. Si tratterebbe del più importante accordo fiscale mai raggiunto prima in Italia. Kering ha sostenuto di essere conforme alle regole fiscali, contestando le conclusioni dell'inchiesta condotta dalle autorità italiane che reclamano 1,4 miliardi di euro di imposte non pagate.