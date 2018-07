KR Energy, sottoscritto finanziamento agevolato per massimi 19,92 milioni

Valeria Panigada 30 luglio 2018 - 09:25

MILANO (Finanza.com)

FIB, la partecipata al 100% di KR Energy, ha sottoscritto un contratto di finanziamento agevolato con Invitalia per massimi 19,92 milioni di euro, di cui 16,45 milioni per il progetto di investimento industriale e per 3,47 milioni per il progetto Litio. Il finanziamento rientra nell'accordo di sviluppo in essere con Invitali per la realizzazione di un impianto per la produzione di batterie al litio con caratteristiche prestazionali elevate rispetto a quelle tradizionali, in corso di realizzazione nei comuni di Teverola e di Carinaro, in provincia di Cesena. Si ricorda che il progetto è stato acquisito nell'ambito del piano di reindustrializzazione dell'area ex Whirlpool di Teverola.