K.R.Energy: offerta in opzione, sottoscritto il 35,07% del capitale

24 luglio 2018

MILANO (Finanza.com)

A conclusione dell’offerta in opzione dell’aumento di capitale, K.R.Energy ha annunciato che sono stati esercitati 1.161.700 diritti per la sottoscrizione di 3.949.780 azioni, corrispondenti al 35,07% del totale delle azioni offerte, per un controvalore complessivo di 14.653.683,80 euro.Risultano quindi non esercitati 2.151.035 diritti, che saranno offerti in Borsa nelle sedute del 19, 20, 23, 24, 25 luglio 2018 (salvo chiusura anticipata).